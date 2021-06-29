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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
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Около 2,6 тысяч привитых "Спутником V" в Петербурге заразились COVID

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - После прививки "Спутником V" в Петербурге коронавирус был выявлен у 2594 человек, привитых с начала вакцинационной кампании. Об этом сообщила во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия на "круглом столе" в Петербурге.

"Мы учитываем всех переболевших после прививки", - сказала она.

Из 2594 заболевших после прививки "Спутником V", по ее данным, около половины заразились коронавирусом после первого компонента вакцины или в те сроки, когда еще не произошла выработка иммунитета.

На 15-й день после прививки и позднее коронавирусом заразились только 1206 человек, сообщила Чхинджерия.

"У нас нет официальных данных о том, что кто-то из привитых погиб от этой инфекции", - добавила она.

По данным межведомственного совета по борьбе с коронавирусом, на понедельник в Петербурге "Спутником V" привились 818 419 человек, полный цикл вакцинации этим препаратом закончил 688 201 человек.

Петербург Спутник V

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