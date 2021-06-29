Свердловский губернатор опроверг слухи о выплатах семьям умерших после COVID-прививки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о распространяющейся в соцсетях недостоверной информации о выплатах гражданам, родственники которых умерли от прививок против коронавируса.

"По группам в соцсетях, которые читают жители Свердловской области, стали распространять чудовищные сообщения. Якобы появились выплаты для умерших после прививки от ковида и якобы это говорит об опасности вакцинации", - написал глава региона на своей странице в инстаграме.

Так, в соцсети "Вконтакте" в неофициальной группе одного из свердловских городов появилась информация о том, что членам семьи умершего после прививки от коронавируса полагаются выплаты.

Куйвашев подчеркнул, что за время пандемии коронавируса об инфекции "публиковали много неправды".

"Но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал. В Свердловской области нет выплат, о которых говорится в скриншотах, наводнивших соцсети. И быть их не может", - подчеркнул губернатор.

По словам Куйвашева, после вакцинации от коронавируса в регионе никто не умер и не попал в реанимацию.