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Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует внимательнее относиться к своему здоровью после прививки от COVID-19.

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"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", - говорится в среду в пресс-релизе ведомства.

Надзорное ведомство отмечает, что прием противовоспалительных средств допускается при повышении температуры после вакцинации. В первые дни не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, также стоит ограничить себя в приеме алкоголя.

Роспотребнадзор уточняет, что вакцинация не представляет угрозы для здоровья беременным и нерожавшим женщинам.

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от COVID-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг. Согласно постановлению, обязательная вакцинация в Москве должна охватить сферу торговли, общественного питания, клиентские подразделения финансовых организаций, почтовых отделений, бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, такси, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, индустрии здоровья и красоты, кинотеатров. Вакцинация также предписана государственным гражданским и муниципальным служащим. Подтверждать вакцинацию сотрудников будут через портал mos.ru.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус COVID-19

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