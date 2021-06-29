Песков назвал действия британского эсминца сознательной провокацией

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с британским эсминцем, зашедшим в территориальные воды РФ является сознательной провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он предпочел не прогнозировать российский ответ в случае повторения такой ситуации, но заверил, что защита страны будет обеспечена.

В ходе интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) Пескова спросили, может ли президент РФ Владимир Путин отдать приказ стрелять по цели в случае повторения такой ситуации.

"Давайте не будем даже говорить лучше о таких сценариях. Иногда слова материализуются, не дай бог. Поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо. Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам - наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется", - сказал Песков.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

При этом он подчеркнул, что российская сторона понимает, почему произошел такой инцидент. "Это провокация, это провокация спланированная и сознательная", - сказал пресс-секретарь президента РФ.