Путин не ждал войны даже в случае потопления британского эсминца

Однако президента беспокоит "военное освоение Украины"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Проход британского эсминца Defender рядом с Крымом президент Владимир Путин считает провокацией, но при этом он убежден, что в той ситуации не было рисков начала новой мировой войны. Он сказал это на "прямой линии" 30 июня.

Президент уверен, что войны не случилось, даже если бы российские военные этот корабль потопили, потому что те, кто задумал провокацию, знают, что такую войну не выиграют.

Он добавил, что за случившимся стоят не только британцы, так как перед выходом Defender с базы НАТО вылетал американский разведывательный самолет. Он назвал его точный номер.

Путин отметил, что в этой ситуации российские военные находились на своей территории и защищали себя: "Это они подошли к нашим границам и нарушили наши территориальные воды".

"Меня беспокоит другое: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения вблизи украинских границ. Я дал поручение войска вывести. Но вместо того чтобы позитивно отреагировать, они приперлись к нашим границам", - напомнил он о весенних событиях.

Сейчас Путина, по его словам, беспокоит "начало военного освоения территории" Украины. Он отметил, что украинская Конституция не разрешает размещения в стране иностранных военных баз, однако там могут быть созданы иностранные военные центры и другие форматы. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с Россией, создает проблемы для государственной безопасности России, добавил он.

Ранее в ходе "прямой линии" Путин заявил, что президент Украины отдал страну под полное внешнее управление.

23 июня Минобороны России сообщило, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу России в Черном море в районе крымского мыса Фиолент. Британские военные возразили, что не заходили в российские территориальные воды.