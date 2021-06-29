Песков сообщил о необходимости сдерживать скачки цен и поддерживать экономику

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительству необходимо найти золотую середину между попыткой сдержать скачки цен в условиях пандемии и сохранить доходы предприятий.

"Безусловно, если рождаются суперприбыли, то здесь необходимы какие-то демпфирующие процессы и механизмы, что и делает правительство. Безусловно, здесь нужен очень тонкий баланс: с одной стороны, не помешать росту, восстановлению экономики после кризиса. А с другой - смягчить эти резкие колебания и скачкообразные изменения цен", - сказал Песков в интервью журналисту Стасу Натанзону в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) вечером во вторник.

Отвечая на вопрос ведущего, предлагается ли бизнесу в этой ситуации "понять и простить", Песков отметил, что бизнесу предлагают "занять ответственную позицию".

"Продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции - инвестиции в родную отечественную экономику", - сказал пресс-секретарь президента.