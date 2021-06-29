ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП России до 3,3% в 2021 году

Однако это будет возможно, если стране удастся избежать третьей волны пандемии, отмечают аналитики

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления российской экономики в 2021 году на 0,3 процентного пункта, до 3,3% против 3% в предыдущей, октябрьской версии прогноза.

В 2022 году ЕБРР ожидает роста ВВП России на 3%.

"Экономика России, по прогнозу, вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3% в 2022 году, поскольку ослабление ограничений на деятельность способствует восстановлению внутреннего спроса. Ожидается, что повышение цен на сырьевые товары будет частично компенсировано более нейтральной фискальной и денежно-кредитной политикой", - говорится в обзоре ЕБРР.

"Несмотря на двойные потрясения, вызванные снижением цен на нефть, а также пандемией COVID-19, российская экономика сравнительно хорошо пережила 2020 год, сократившись на относительно умеренные 3%. Отчасти это отражает структурные факторы, включая крупный государственный сектор и относительно небольшой сектор услуг, но это также отражает сильное макроэкономическое положение страны в начале кризиса, со значительными резервами, созданными в ответ на несколько лет санкций", - отмечается в обзоре

"Прогнозные показатели свидетельствуют о том, что активность оставалась стабильной во втором квартале 2021 года, и добыча нефти должна восстановиться в ответ на недавнее смягчение квот на добычу", - пишут аналитики.

"Однако восстановление внутреннего спроса привело к опасениям перегрева, и процентные ставки повышаются в ответ на инфляцию, которая значительно превышает целевой показатель Центрального банка. Кроме того, желание сохранить резервы для защиты от угрозы дальнейших геополитических рисков означает, что власти вряд ли будут откладывать сворачивание фискальных стимулов. Тем не менее, некоторая поддержка (спроса - ИФ) будет получена от недавно объявленных социальных трансфертов и денежных выплат в преддверии парламентских выборов в сентябре 2021 года", - отмечают экономисты ЕБРР.

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3% в 2022 году, при условии, что страна сможет избежать третьей волны пандемии. Это будет частично зависеть от ускорения процесса вакцинации, который был довольно медленным", - говорится в докладе.

"Прогноз подвержен ряду рисков, не в последнюю очередь геополитической напряженности, в частности, риску дальнейших санкций, а также волатильности цен на нефть и спроса", - предупреждают в ЕБРР.

Выпущенный в апреле прогноз Минэкономразвития предусматривает рост ВВП в 2021 году на 2,9% (министерство понизило его с 3,3% из-за меньшего, чем ожидалось, падения экономики в 2020 году). При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в начале июня, что экономика пока восстанавливается чуть лучше ожиданий министерства, и при сохранении текущих тенденций в июле министерство может несколько повысить прогноз на 2021 год.

Прогноз по росту ВВП за 2021 год от Банка России уже сейчас выше ожиданий Минэкономразвития и находится в интервале 3-4%. ЦБ, вероятно, в июле повысит этот прогноз, заявила 11 июня глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, что экономика восстановится уже в этом квартале. Апрельский прогноз по ВВП на этот год был 3-4%. Мы в июле пересмотрим и, вероятно, повысим оценку роста ВВП на этот год, но вопрос здесь, не как быстро восстановится экономика, а как быстро она будет расти после восстановления. Здесь важно, чтобы был не инфляционный рост, а рост потенциала экономики", - сказала она.

Экономисты, опрошенные "Интерфаксом" в начале июня, ожидали рост ВВП в 2021 году на 3,2%.

Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 году - аналитики ожидают замедления роста российской экономики до 2,2%, в то время как Минэкономразвития ожидает ускорения до 3,2%, а ЦБ ждет роста в 2022 году в интервале 2,5-3,5%.