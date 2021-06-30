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Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири

Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что нужно перевести из Москвы в Сибирь головные офисы крупных российских компаний, работающих в Сибири. Он сказал это, отвечая на "прямой линии" на предложение перевести в Омск федеральное правительство, чтобы решить проблемы с экологией.

Президент отметил, что такой переезд проблемы не решит.

При этом он добавил: "Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные и федеральные структуры или, как минимум, переводить туда те крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве. Но это отдельная тема".

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

Хроника 20 – 30 июня 2021 года"Прямая линия" с Владимиром Путиным
Владимир Путин Омск Сибирь

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