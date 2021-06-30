В ЯНАО с 3 июля будут пускать только при наличии прививки или ПЦР-теста

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - С 3 июля в Ямало-Ненецкий автономный округ можно будет приехать только при наличии справки об отсутствии коронавируса или сертификата о вакцинации, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"На Ямале вводятся новые меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом. Мера коснется только тех, кто не имеет ямальской прописки. Требование не распространяется на несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Кроме этого, работодателям рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом людей, вакцинированных от коронавируса и имеющих соответствующий сертификат.

"В целом по стране и на Ямале, к сожалению, наблюдается большой подъем заболеваемости. Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции - всегда в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные, и поэтому оттуда часто самые тяжелые пациенты в наших инфекционных центрах. Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", - приводит пресс-служба слова губернатора округа Дмитрия Артюхова.

Также для местных жителей сокращен с десяти до пяти дней срок пребывания их за пределами округа, по истечению которого необходимо предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Такой документ не нужен привитым.

"Инспекторы совместно с правоохранительными органами начнут работать во всех аэропортах и вокзалах округа уже с этой субботы. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, за последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза, открыто 68 дополнительных коек в больницах. Больше всего инфицированных в крупных городах - Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. В округе действует несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовых работников, поток которых на Ямал традиционно увеличивается в летний строительный сезон.

По данным оперативного штаба, за время пандемии коронавирус был выявлен у 40 028 человек, вылечились 38 687 человек, умерли - 430.