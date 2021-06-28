Задержан руководитель "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главу ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задержали по делу о присвоении крупной суммы денег, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону.

"В отношении руководителя этой компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Он задержан", - сказал представитель управления.

На данный момент следствием готовится ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз". Основная деятельность - реализация природного газа всем категориям потребителей в Ставропольском крае. Годовой объем реализации газа составляет свыше 8 млрд куб. м.

С марта 2019 года ООО возглавляет Сергей Бондаренко.