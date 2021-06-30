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СК начал проверять жалобу ветерана труда Путину еще до завершения "прямой линии"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Омской области начали доследственную проверку по жалобе омича, лишенного статуса "ветеран труда", на "прямую линию" с президентом. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

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"В ходе проверки будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка", - пообещали следователи еще до завершения "прямой линии".

Житель Омска в начале эфира пожаловался Владимиру Путину, что раньше он был ветераном труда и получал соответствующие доплаты. Ему повысили пенсию, но лишили звания ветерана труда и сопуствующих доплат. Он подчеркнул, что не один пострадал от этих решений.

Президент ответил, что в курсе этой проблемы и считает такие решения чиновников неправильными и необоснованными.

"Это региональное решение, когда присваивались эти звания ветеран труда и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено… Я знаю и считаю, что это неправильное решение", - сказал президент.

Хроника 20 – 30 июня 2021 года"Прямая линия" с Владимиром Путиным
Омск Омская область СКР Владимир Путин

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