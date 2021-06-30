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Омский губернатор опроверг, что собеседника Путина лишили звания ветерана труда

Омский губернатор опроверг, что собеседника Путина лишили звания ветерана труда

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Омский губернатор Александр Бурков заявил, что омича, прозвонившегося на "прямую линию" с президентом, никто не лишал звания ветерана труда. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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Житель Омска в начале "прямой линии" пожаловался Владимиру Путину, что раньше он был ветераном труда и получал соответствующие доплаты. Ему повысили пенсию, но лишили звания ветерана труда, "плюнув в душу", и сопуствующих доплат. Он подчеркнул, что не один пострадал от этих решений.

Президент ответил, что знает, что такая проблема есть в регионах. Он назвал необоснованным лишение людей звания, которые им ранее были присуждены, а также напомнил, что Конституция запрещает лишать людей уже выделенных им льгот.

"Звания "Ветеран Омской области" Владимира Алексеевича никто не лишал. Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления граждан по данной выплате. В том числе был установлен критерий нуждаемости", - заявил Бурков через пресс-службу.

По словам губернатора, сейчас доплаты получают граждане с пенсией не более 15 631 рубля. С апреля этого года прошла индексация пенсий, вследствие чего доплату пенсионеру перестали платить.

"Наша задача сейчас оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации. Такая задача уже поставлена кабинету министров. Отмечу, что в регионе эту надбавку получают 43,8 тысячи человек. В текущем году в областном бюджете (на эти цели - ИФ) заложено 310 миллионов", - подчеркнул глава региона.

Еще до завершения "прямой линии" в областном СК сообщили, что уже начали проверку по жалобе и проверят обоснованность лишения человека звания и льгот.

Хроника 20 – 30 июня 2021 года"Прямая линия" с Владимиром Путиным
Омск Омская область СКР Владимир Путин Александр Бурков

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