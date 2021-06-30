МВД завело дело после обращения жительницы Красноярска к Путину

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на хищение денег возбуждено в Красноярске после обращения местной жительницы на "прямую линию" с президентом РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на преступление и мошенничество)", - сказала Волк в среду.

Она пояснила, что женщина во время "прямой линии" сообщила об угрозах со стороны неизвестных, которые пытались мошенническим путем похитить принадлежащие ей деньги.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению. Руководство регионального главка МВД взяло ход расследования на контроль, отметила Волк.