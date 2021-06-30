Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

МВД завело дело после обращения жительницы Красноярска к Путину

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на хищение денег возбуждено в Красноярске после обращения местной жительницы на "прямую линию" с президентом РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на преступление и мошенничество)", - сказала Волк в среду.

Она пояснила, что женщина во время "прямой линии" сообщила об угрозах со стороны неизвестных, которые пытались мошенническим путем похитить принадлежащие ей деньги.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению. Руководство регионального главка МВД взяло ход расследования на контроль, отметила Волк.

Красноярский край Красноярск МВД Ирина Волк Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Сахалинцы потребовали отменить обязательную вакцинацию в регионе

Сахалинцы потребовали отменить обязательную вакцинацию в регионе
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут

"Прямая линия" с Путиным длилась 3 часа 40 минут
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири

Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

Group-IB предупредила россиян о новой схеме интернет-мошенничества

Group-IB предупредила россиян о новой схеме интернет-мошенничества

"Прогресс МС-17" 2 июля сблизится с фрагментом ракеты компании SpaceX

"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путина спросили о возможности передачи власти преемнику

Google грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Google грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');