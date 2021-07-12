На менеджеров "Омского каучука" завели уголовные дела после "прямой линии"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Омске возбудили уголовные дела о халатности и нарушении правил обращения с экологически опасными отходами после коллективной жалобы на "прямую линию" с президентом на полигон жидких отходов "Омского каучука". Об этом сообщили в областном управлении СК.

30 июня группа омичей пожаловалась Владимиру Путину на регулярные "газовые атаки", когда в воздухе фиксируют превышение предельных норм содержания соляной кислоты, сероводорода, фенола, формальдегида, меркаптана и других опасных веществ.

По жалобе провели доследственную проверку и возбудили уголовные в отношении должностных лиц "Омского каучука" и сотрудников Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

По версии следствия, несколько лет должностные лица Росприроднадзора не контролировали исполнение собственных предписаний в адрес компании об устранении нарушений федерального законодательства в сфере экологии. Предприятию следовало прекратить эксплуатацию полигона, на котором размещались жидкие отходы шлама гидроокиси алюминия, относящиеся к IV классу опасности, провести землеустройство и рекультивацию этих земель. Однако руководство АО "Омский каучук" игнорировало эти предписания.

"С 2012 года по настоящее время работы по рекультивации земельных участков, на которых размещены не менее 14 тысяч тонн опасных отходов, не проведены. Должностные лица Росприроднадзора, зная о невыполнении предприятием законных требований, в течение длительного времени не принимали мер к их исполнению", - заявили в СК.

В областной прокуратуре добавили, что надзорное ведомство попросит суд обязать предприятие провести необходимые работы по обеспечению экологической безопасности на землях полигона.