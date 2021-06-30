Власти Забайкалья обсудят вопрос повышения зарплаты пожарным, пожаловавшимся Путину

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Повышение заработной платы сотрудников "Забайкалпожспаса" из села Мангут, которые пожаловались президенту РФ на низкий уровень оплаты труда, будет вынесено на отдельное обсуждение, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

"Вопрос повышения заработной платы ГОУ "Забайкалпожспас" планируется обсудить на совещании уже завтра, 1 июля", - сказал губернатор Александр Осипов, которого цитирует пресс-служба.

Он также добавил, что эту проблему власти региона неоднократно поднимали ранее, в том числе и на федеральном уровне. В частности, по словам Осипова, правительство края обращалось по вопросу строительства недостающих 37-ми пожарных частей, которые "край не может развернуть из-за отсутствия финансирования, хотя есть соответствующее поручение президента России".

"Как совершенно верно сказал глава государства: в виду бюджетной необеспеченности мы стоим перед вопросом, когда целому ряду бюджетников, находящихся на переднем крае различного рода чрезвычайных ситуаций, а также экстренного реагирования, не можем платить достойную заработную плату. Это касается и врачей, и пожарных, и учителей, и лесопожарных, и представителей многих бюджетных сфер", - сказал губернатор.

Он отметил, что из-за существенной несбалансированности регионального бюджета край не может самостоятельно выполнить все обязательства и просит помощи у федерального центра.

Пресс-служба информирует, что "Забайкалпожспас" является региональным учреждением, осуществляет функции гражданской обороны и пожарной безопасности в Забайкальском крае. Служба состоит из 76 пожарных частей, образованных в 9 отрядов, дислоцированных в разных районах региона.

По данным на 1 февраля 2021 года штатная численность в организации составляет 1 536 человек. Для поддержания боеготовности подразделений противопожарной службы и повышения в 2021 году должностных окладов ежегодно требуется 252 млн рублей, уточняется в релизе.

Как сообщалось, сотрудники "Забайкалпожспаса" во время "прямой линии" пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что их зарплаты не превышают МРОТ. Со своей стороны проверку соблюдения их трудовых прав начала региональная прокуратура.