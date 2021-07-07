Путин поручил к октябрю обеспечить Псков чистой водой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации Псковской области до 1 октября принять меры по обеспечению Пскова качественной питьевой водой исходя из природных свойств воды в регионе.

Об этом говорится в одном из поручений, сформулированных после "прямой линии" с президентом. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение этого поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Михаила Ведерникова.

На "прямой линии" 30 июня Андрей Тарасов из Пскова пожаловался президенту, что после строительства нового подземного водозабора как альтернативного источника водопроводной воды оказалось, что при нагревании вода в трубах загрязняется. В результате вода стала более жесткой, чем была раньше, а "осадок убил все трубы" в новостройках.

Тарасов попросил президента помочь городу с установкой станции водоподготовки.

Губернатор Псковской области по итогам "прямой линии" пообещал, что в Пскове построят станцию смягчения воды, чтобы решить эту проблему.