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Путин поручил к октябрю обеспечить Псков чистой водой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации Псковской области до 1 октября принять меры по обеспечению Пскова качественной питьевой водой исходя из природных свойств воды в регионе.

В России"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Владимиром Путиным. ОнлайнЧитать подробнее

Об этом говорится в одном из поручений, сформулированных после "прямой линии" с президентом. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение этого поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Михаила Ведерникова.

На "прямой линии" 30 июня Андрей Тарасов из Пскова пожаловался президенту, что после строительства нового подземного водозабора как альтернативного источника водопроводной воды оказалось, что при нагревании вода в трубах загрязняется. В результате вода стала более жесткой, чем была раньше, а "осадок убил все трубы" в новостройках.

Тарасов попросил президента помочь городу с установкой станции водоподготовки.

Губернатор Псковской области по итогам "прямой линии" пообещал, что в Пскове построят станцию смягчения воды, чтобы решить эту проблему.

Хроника 20 июня – 07 июля 2021 года"Прямая линия" с Владимиром Путиным
Псков Владимир Путин Михаил Мишустин Михаил Ведерников Псковская область

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