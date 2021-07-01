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Генпрокуратура запустила единый реестр проверок бизнеса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России сообщила о запуске единого реестра проверок бизнеса. Правительство утвердило правила его ведения в апреле. С 1 июля любая проверка бизнесмена возможна только после того, как информация о ней будет внесена в реестр, предупредило надзорное ведомство.

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) находится на сайте proverki.gov.ru. Связаться со службой техподдержки реестра можно по телефону 8 (800) 200-31-25 и по электронной почте.

Ранее говорилось, что реестр синхронизируют с порталом госуслуг, предприниматели через личные кабинеты на этом портале смогут узнавать о предстоящих проверках, видеть их результаты и пользоваться информацией из единого реестра при досудебного обжалования решений контрольных органов.

"Данная информсистема создана для обеспечения гласности контрольной (надзорной) деятельности и цифровизации межведомственного обмена информацией", - отметили в Генпрокуратуре.

Реестр проверок был создан в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который вступил в силу 1 июля 2021 года. Закон был принят в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Он расширяет перечень контрольно-надзорных мероприятий, вводит рискориентированный подход, запрещает контролирующим органам устанавливать показатели эффективности своей работы в зависимости от числа профилактических и контрольных мероприятий, выявленных нарушений.

Генпрокуратура правительство ЕРКНМ

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