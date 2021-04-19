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В России с июля будет запущен единый реестр проверок

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, сообщила пресс-служба правительства. Реестр заработает с 1 июля 2021 года, вести его будет Генпрокуратура.

С момента его запуска проводить проверку будет нельзя, если она не была заранее внесена в этот реестр в число запланированных мероприятий.

Реестр синхронизируют с порталом госуслуг, предприниматели через личные кабинеты на этом портале смогут узнавать о предстоящих проверках, видеть их результаты и пользоваться информацией из единого реестра при досудебного обжаловния решений контрольных органов.

В августе 2020 года Мишустин запустил эксперимент по досудебному обжалованию решений надзорных органов с участием 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

"С 1 июля 2021 года процедура досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определенных правительством. С 1 января 2023 года она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле", - сообщили в пресс-службе.

Генпрокуратура Михаил Мишустин правительство

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