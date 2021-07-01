Протокол об отказе Google локализовать данные россиян поступил в суд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал материал об административном правонарушении в отношении Google, по которому компании грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в России. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Дата рассмотрения протокола еще не назначена.

Роскомнадзор 30 июня сообщил, что составил на Google административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП (Нарушение российского законодательства в области персональных данных). В ведомстве отметили, что руководство компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России.

В РКН также сказали, что ждут от Twitter и Facebook ответов на запрос о локализации баз данных российских пользователей, после чего решат, составлять ли на них аналогичные протоколы.

Если Google оштрафуют, это будет первый штраф для компании за невыполнение требования закона о локализации данных россиян. До этого компанию оштрафовали в общей сложности на 9,5 млн рублей по составленным РКН протоколам о неудалении запрещенного в России контента. В суде остаются протоколы, по которым компанию могут оштрафовать еще на десятки миллионов.

Также Google штрафовали за за отказ фильтровать поисковую выдачу запрещенного контента.

26 мая замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что Facebook, Twitter и ряд других соцсетей должны к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей, иначе им грозят штрафы до 18 млн руб.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.