Google грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Компания Google не локализовала данные россиян на территории РФ, в связи с чем на нее составлен административный протокол, и она может быть оштрафована на 6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России", - говорится в сообщении надзорного ведомства, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В нем отмечается, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных россиян на территории РФ грозит административным штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

Для компании Google это может быть первый штраф за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ. До этого ее штрафовали по составленным РКН протоколам за неудаление запрещенного контента, за что уже судом вынесены решения о штрафах на сумму 9,5 млн руб., а в суде находятся протоколы, по которым компанию могут оштрафовать еще на 36 млн руб. Отдельно Google штрафуют за отказ фильтровать поисковую выдачу от таких материалов (с 2018 года пять раз привлекалась к административной ответственности, а общая сумма штрафов составила 9,2 млн руб.).

Кроме того, в РКН сообщили, что ожидают ответа от компаний Twitter и Facebook по поводу локализации баз данных их российских пользователей на территории РФ, после чего решат вопрос о том, составлять ли на них протокол, который также грозит им штрафом до 6 млн рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что потребовали от Twitter и Facebook предоставить документы, подтверждающие локализацию данных российских пользователей, в апреле.

Там отметили, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний.

В РКН напомнили, что оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. "Хранение персональных данных граждан России на ее территории обеспечивает необходимый уровень их защищенности", - отметили в ведомстве.

Вопрос локализации данных российских пользователей иностранных соцсетей

Замглавы РКН Милош Вагнер 26 мая сообщил на коллегии ведомства, что соцсети Facebook, Twitter и ряд других должны к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей в РФ, иначе им грозят штрафы до 18 млн руб.

Ранее Роскомнадзор сообщил "Интерфаксу", что потребовал от Facebook, Twitter и Google отчитаться о локализации данных до конца мая. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

Выступая на коллегии, Вагнер сообщил, что остается вопрос исполнения этого требования со стороны крупных транснациональных компаний, основным видом деятельности которых является оказание услуг в интернете.

Как сообщалось, в феврале 2020 года за отказ от локализации данных российских пользователей в РФ Facebook и Twitter были оштрафованы на 4 млн руб. Первая компания штраф погасила, вторая - продолжает обжаловать это решение, уточнил замглавы Роскомнадзора. Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Тогда мировой участок Таганского района оштрафовал компании на 3 тыс. рублей.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые усилили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. Теперь за подобные нарушения первичный штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный - от 6 до 18 млн.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.