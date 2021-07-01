Twitter и Facebook грозят штрафы в 18 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных россиян на территории РФ, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы, по которым первой компании грозит штраф до 6 млн руб., двум последним за повторное нарушение - до 18 млн руб., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Сервисы Facebook, WhatsApp и Twitter такие данные своевременно не предоставили. В отношении мессенджера WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Facebook и Twitter - за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - сообщили в РКН в четверг.

Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 млн до 6 млн рублей (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования - от 6 млн до 18 млн рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), напомнили в ведомстве.

Представители американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter приглашены на составление административных протоколов, сообщили в РКН.

Претензии РКН к Google

30 июня в ведомстве сообщили, что за аналогичное правонарушение впервые составлен протокол в отношении Google, который грозит компании штрафом до 6 млн руб. В пресс-службе Google "Интерфаксу" отказались прокомментировать это решение регулятора.

Замглавы РКН Милош Вагнер 26 мая сообщил на коллегии ведомства, что соцсети Facebook, Twitter и ряд других должны к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей в РФ, иначе им грозят штрафы до 18 млн руб. Ранее РКН сообщил "Интерфаксу", что потребовал от Facebook, Twitter и Google отчитаться о локализации данных до конца мая. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG. Всего, по данным РКН, исполнили требование законодательства более 600 иностранных компаний.

В феврале 2020 года за отказ от локализации данных российских пользователей в РФ Facebook и Twitter были оштрафованы на 4 млн руб. Первая компания штраф погасила, вторая - продолжает обжаловать это решение. Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Тогда мировой участок Таганского района оштрафовал компании на 3 тыс. рублей.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые усилили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. Теперь за подобные нарушения первичный штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный - от 6 до 18 млн.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Вопрос о локализации данных российских граждан на территории РФ обсуждается с зарубежными компаниями с 2015 года.