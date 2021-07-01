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Ярослав Кузьминов стал научным руководителем НИУ ВШЭ

Ярослав Кузьминов стал научным руководителем НИУ ВШЭ
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и занял пост научного руководителя вуза вместо Евгения Ясина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Вышки".

"Только что ученый совет НИУ ВШЭ рассмотрел заявление Евгения Григорьевича Ясина о его освобождении от должности научного руководителя "Вышки". Члены ученого совета единогласно избрали Евгения Ясина почетным научным руководителем. Новым научным руководителем университета в ходе тайного голосования членов ученого совета избран Ярослав Кузьминов", - сообщили в пресс-службе вуза в четверг.

Правительство как учредитель "Вышки" назначит нового ректора, уточнили в пресс-службе.

Ранее об отставке Кузьминова, который возглавлял вуз со времени его основания в 1992 году, "Интерфаксу" сообщил источник в НИУ ВШЭ.

Ярослав Кузьминов НИУ ВШЭ

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