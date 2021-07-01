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Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост

Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ярослав Кузьминов оставил пост ректора национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), который занимал 28 лет, сообщил сообщил источник "Интерфакса" в вузе.

Кузьминов занимал пост ректора "Вышки" с момента ее создания в 1992 году.

В пресс-службе вуза пока не ответили на вопрос "Интерфакса" об отставке ректора и также о том, станет ли Кузьминов научным руководителем вуза вместо Евгения Ясина.

Кузьминов вместе с Евгением Ясиным были создателями ВШЭ как экономического вуза нового образца.

Ярославу Кузьминову 64 года. Он в 1979 году окончил экономический факультет МГУ, после чего десять лет преподавал на этом факультете. По его инициативе с 1989 года стало выходить первое в России периодическое издание в области истории экономической мысли и экономической истории - альманах "Истоки".

В 1989 году он перешел в Институт экономики АН СССР (потом РАН), где работал старшим научным сотрудником и заведующим сектором историко-экономических исследований. В этом же году он вместе с группой молодых преподавателей, научных сотрудников и аспирантов МГУ и ИЭ АН СССР так называемую "альтернативную" кафедру экономической теории в МФТИ, где стали читать полный курс "нормальной" экономики одновременно с обязательной марксистско-ленинской политэкономией. В 1990 году эта кафедра перешла обратно в МГУ, где работала на физическом и историческом факультетах.

Ректором ВШЭ Кузьминова в ноябре 1992 года назначил премьер-министр Егор Гайдар, на тот момент он стал самым молодым руководителем государственного университета в истории России.

ВШЭ Ярослав Кузьминов Москва Евгений Ясин Егор Гайдар

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