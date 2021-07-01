Койки для пациентов с COVID-19 развернули во владимирской психбольнице

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Владимирская область продолжает увеличивать коечный фонд на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

"Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 50 ковидных коек на базе областной психиатрической больницы №2", - говорится в сообщении.

Всего в больницах региона задействовано 1511 коек для пациентов с новой коронавирусом. По данным на 1 июля, 81,1% из них занято.

За прошедшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 216 новых случаев COVID-19, всего - 36,4 тыс. случаев, из них 1 279 случая закончились летальным исходом.