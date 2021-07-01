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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
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COVID-заболеваемость в Москве за сутки выросла на 30%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Почти 7,6 тысячи случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за сутки, это примерно на 30% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за сутки в Москве зафиксировали 7 597 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о выявлении 5 823 инфицированных. Таким образом, заболеваемость выросла на 1 774 случая или на 30,47%.

В последние дни суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижалась, в четверг вновь зафиксирован рост.

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За сутки в столице умерли 108 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о смерти 117 человек, болеющих COVID-19. Несмотря на некоторое снижение, смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

Общее количество скончавшихся в Москве от COVID-19 с начала пандемии достигло 22 556.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 5 934 человека. Накануне сообщалось о том, что излечились 5 574 горожанина. Таким образом, этот показатель продолжает свой рост.

Всего коронавирус в Москве победили 1 164 653 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 1 июля составляет 1 365 812.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс.

Хроника коронавируса. Июнь.

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