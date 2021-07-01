Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:45Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" закончилась в столице, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - говорится в сообщении.

Вакцина "ЭпиВакКорона" стала доступна в Москве с 14 мая. Привиться препаратом можно было в пунктах вакцинации на базе городских поликлиник.

28 июня также сообщалось, что в столице снова закончилась вакцина "КовиВак", ожидается поставка очередной партии. Вакцинация этим препаратом была возобновлена 25 июня после перерыва.

ЭпиВакКорона коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве
Пандемия коронавируса

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID
Пандемия коронавируса

COVID-заболеваемость в Москве за сутки выросла на 30%

В Москве началась ревакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт"

Пандемия коронавируса

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд продлил арест журналиста Сафронова до 7 октября

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат
Пандемия коронавируса

"Ъ" узнал о проблемах иностранцев с получением QR-кодов в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');