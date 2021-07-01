В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" закончилась в столице, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - говорится в сообщении.

Вакцина "ЭпиВакКорона" стала доступна в Москве с 14 мая. Привиться препаратом можно было в пунктах вакцинации на базе городских поликлиник.

28 июня также сообщалось, что в столице снова закончилась вакцина "КовиВак", ожидается поставка очередной партии. Вакцинация этим препаратом была возобновлена 25 июня после перерыва.