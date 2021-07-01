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Брат Елены Батуриной задержан

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной задержан по делу о покушении на мошенничество, ему предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Татьяна Тонова.

"Сегодня сотрудниками Следственного комитета РФ было неожиданно возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество и практически одновременно проведен обыск дома у предпринимателя Виктора Батурина, который в 2011 году боролся за восстановление своих корпоративных прав в связи с хищением, по его версии, Еленой Батуриной 25% акций компании "Интеко". Батурину предъявлено обвинение", - сказала она.

По ее словам, с бизнесменом проводятся следственные действия, следствие будет просить арестовать его.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием следствия по данному вопросу.

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Батурин стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество по заявлению его сестры Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и создательницы крупного российского девелопера "Интеко".

Представитель Батуриной Геннадий Теребков подтвердил, что предпринимательница действительно подала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношение нее.

Батурин занимал различные должности в госорганах, владел примерно половиной акций компании "Интеко". В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями "Интеко".

"Интеко" работает на рынке недвижимости 18 лет, реализует различные девелоперские проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону. Елена Батурина в 2011 году продала компанию.

Виктор Батурин Елена Батурина Интеко Геннадий Теребков Татьяна Тонова СКР

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