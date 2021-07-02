Пожилые люди и коронавирус

Это полезно знать тем, кому более шестидесяти

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На очередном заседании научного совета РАН "Науки о жизни" рассматривались геронтологические аспекты COVID-19, иными словами - влияние коронавируса на пожилых людей, на тех, кому более шестидесяти лет.

Вел заседание председатель совета вице-президент РАН академик Владимир Чехонин. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: В первую очередь хотел бы заметить, что привлекательность обсуждаемой темы была в основном для профессионалов, занимающихся лечением пожилых людей от коронавируса. Но все же в выступлениях приглашенных специалистов были и некоторые моменты, которые могли заинтересовать и обычных читателей. В частности, о важности обсуждаемой темы говорила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Ткачева: Надо иметь в виду, что с возрастом риск развития тяжелой формы COVID-19 увеличивается многократно. Об этом говорят следующие данные: если до пятидесяти лет смертность от этого заболевания составляет доли процентов, то после семидесяти-восьмидесяти - 11-17 и больше процентов!

Если мы сравним сегодняшнюю эпидемию с эпидемией испанки в начале двадцатого века, увидим совершенно другую картину: тогда высокий уровень смертности отмечался в детском и пожилом возрасте. Сегодня - только в пожилом. И чем старше человек, тем выше риск. В начале эпидемии риск смертности значительно возрастал при увеличении возраста пациента на каждые семь с половиной лет. Более того, некоторые ученые сравнивают потери от коронавирусной инфекции со смертностью от таких возрастозависимых заболеваний, как сосудистые. При этом риск заражения одинаков во всех возрастных группах.

Это и понятно, так как пожилой возраст сопряжен с множеством хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, болезнь легких, онкологические и сердечно сосудистые. Это одна часть проблемы.

Другая – наличие синдрома старческой астении, или другими словами - это признаки старения. Чем они более выражены, чем более ослаблен человек, чем более он биологически стар. Но даже при одном и том же возрасте риск смертности при коронавирусной инфекции не одинаков.

Если к примеру пациенту семьдесят лет, но он крепкий, ходит быстро, у него сохранена способность обслуживать себя, он индивидуально и социально активен - для него риск неблагоприятного исхода намного меньше, чем у пациента, ослабленного синдромом старческой астении. Это зависит от старения иммунной системы, что, соответственного, ослабляет возможность борьбы с незнакомой инфекцией. От правильного определения врачом биологического возраста пациента зависит и точность методов и форм лечения от коронавируса.

Когда-нибудь убежим от старости?

Корр.: Естественно, что при этих словах не мог не возникнуть вопрос: если можно определить биологический возраст человека, то значит можно определить и факторы, влияющие на старение, а, следовательно, и удалить их? Не все так просто! Но оказалось, что наука ищет ответ на этот вопрос.

Ткачева: В настоящее время в стадии изучения находятся препараты, которые позволяют убрать старые клетки из организма и обнаружить модификаторы этих процессов. Более того, есть перспективы обнаружить молекулы, которые вмешиваются в процесс старения. Именно они и могут его затормозить. Но все это пока находится в стадии изучения.

Корр.: Но вернемся к проблеме вакцинации пожилых людей. У всех на слуху давно один и тот же вопрос: вредна ли побочными явлениями вакцинация пожилым людям?

Ткачева: Никаких особых побочных явлений, которые возникают у пожилых людей после вакцинации, не наблюдается. Более того, по данным московских медиков, пожилые люди лучше переносят вакцинацию, чем другие пациенты. У них реже возникает температурная реакция, жалобы на слабость и т.д. И если после вакцинирования пожилые люди все-таки заболеют, то фактически не бывает тяжелого состояния.

Но весь мир пока стареет

Корр.: Вопросам борьбы со старением посвятил свое выступление член-корреспондент РАН, директор научно-исследовательского центра "Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии" Владимир Хавинсон. Он подчеркнул, что вопросами здоровья пожилых людей сейчас активно занимаются не только в нашей стране, потому что глобализация старения сегодня отмечается во всем мире. Количественный состав старших возрастных групп возрастает.

Хавинсон: В прошлом году в мире насчитывалось более миллиарда человек в возрасте от шестидесяти лет. Поэтому поиск исследований преждевременного старения является крайне актуальным. Для этого надо обеспечить организму возможность повысить сопротивляемость инфекциям и различным формам заболеваемости. Значит, необходимо создавать противовирусные препараты.

Над этим начали работать еще тридцать лет назад. И были достигнуты очень хорошие результаты. С помощью применения новых препаратов тогда удалось снизить заболевание ангиной на 46 процентов, пневмонией в два с половиной раза и т.д. Но потом об этой работе подзабыли. Сейчас пришло время ее вспомнить и продолжить.

В период пандемии страдали все!

Корр.: Академик РАН, генеральный директор национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов посвятил свое выступление вопросам сердечно сосудистой системы у пожилых людей.

Бойцов: Рассмотрение сердечно-сосудистой патологии в сочетании с инфекционными процессами - это не новое направление. Еще в 1932 году было показано, что во время пандемии, в том числе и испанки, большее количество смертей было обусловлено не самой испанкой, не самим гриппом, а осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний. И это было многократно подтверждено и в дальнейшем в мировой и в советской медицине.

Пандемия коронавируса коснулась всех больных сердечно-сосудистыми заболеваниями - и тех, кто перенес ковид, и тех, кто им не болел. Это вызвано отчасти последствиями карантинных мероприятий, и проблемами изменения в оказании экстренной и плановой медицинской помощи, снижением доступности медицинской помощи и боязнью пациента обращаться в медицинское учреждение.

Хотя в нашей стране пандемия началась в марте - апреле, но резкий рост общей смертности и сердечно-сосудистой произошел только в июне. Но даже безотносительно пандемии существуют причины, которые увеличивают риск смерти. Это морфологические и целый ряд функциональных изменений, таких как нарушение адекватности реакции сердечно-сосудистой системы на внешние факторы, физические нагрузки и т.д. И целый комплекс организационных проблем. В частности, что касается пожилых людей, то на их состояние повлияло недостаточное развитие гериатрической помощи в первичном звене здравоохранения из-за ее высокой загруженности и недостаточная согласованность здравоохранения и социальной помощи в рамках пандемического процесса.

Корр.: Заведующий кафедрой пульмонологии университета имени Сеченова член-корреспондент РАН Сергей Авдеев сообщил, что у большинства пациентов, находящихся в клинике, обнаружен новый штамм – дельта, и их состояние более тяжелое, чем у больных три месяца назад. Большему количеству пациентов требуется в том числе и искусственная вентиляция легких.

Авдеев с сожалением отметил при этом, что пациент 80 лет и старше имеет минимальные шансы выжить на искусственной вентиляции легких. Вот почему, подчеркнул он, сегодня огромное значение приобретают те методики, которые позволяют избежать искусственной вентиляции легких.

Главный врач психиатрической клинической больницы № 1 им.Н.А.Алексеева Георгий Костюк отметил, что психические расстройства во время пандемии, так же, как и в кардиологии, коснулись и тех, кто был поражен новой коронавирусной инфекцией, и тех, кто не был заражен ею. Но в условиях изоляции, в условиях сложной информационной повестки дня при потере близких и родных у населения появились различные формы тревожных расстройств.

При этом показателем этих расстройств является не число обращающихся в то время за психической помощью, а данные о продажах антидепрессантов. На фоне коронавирусной инфекции в 2020 году был очень значительный всплеск продажи этих препаратов.

Эпилог

Заседание продолжалось более полутора часов, и в тексте приведена всего лишь часть предположений и выводов выступавших. Но все же главным было у всех одно: вакцинируйтесь, если не хотите тяжело болеть!