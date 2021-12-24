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РАН завершает подготовку программы по борьбе со старением

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российская академия наук завершает подготовку мультидисциплинарной программы по борьбе со старением, сообщил на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию с президентом Владимиром Путиным президент РАН Александр Сергеев.

"Уже сейчас наука может многое предложить для предупреждения быстрого старения, для того, чтобы эффективно поддерживать репродуктивные свойства, для реабилитации. Эти направления исключительно важны, особенно в постковидное время", - отметил он.

Он попросил президента и губернаторов подержать эту программу, когда ее внесут в правительство, и обратил внимание на то, что в каждом регионе есть своя специфика демографических проблем.

Сергеев отметил остроту проблем демографии для России, и добавил, что "Коронавирус и демографическая яма еще больше их усугубляют".

Демография традиционно относится больше к социальной сфере, но решение проблем по увеличению продолжительности жизни и здорового долголетия находится также в использовании современных научных подходов, развиваемых в биологии, медицине, экологии, социологии, психологии, объяснил президент РАН.

23 декабря Путин на большой пресс-конференции говорил о важности сохранения населения, называя решение этой проблемы одним из драйверов развития экономики.

РАН Александр Сергеев Владимир Путин

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