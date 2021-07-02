Житель Кубани получил восемь лет за шпионаж в пользу Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд в пятницу вынес приговор жителю региона, обвиняемому в шпионаже в пользу иностранного государства, он получил восемь лет колонии, сообщила пресс-служба суда.

"Окончено рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Пикулы (1991 года рождения), обвиняемого в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну (ст. 275 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Также отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме.

По совокупности смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями, - восемь лет в колонии строгого режима. Суд лишил Пикулу воинского звания "лейтенант запаса".

Из приговора суда следует, что осенью 2018 года подсудимый получил от сотрудника иностранной разведки гарантии оформления регистрации, решения бытовых вопросов и общего покровительства при нахождении на территории этого государства. Взамен он обязался собирать и предоставлять сведения, являющиеся государственной тайной.

Осенью 2019 года Пикула собрал информацию и передал ее сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Пикула был завербован разведкой Украины.