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В Туле задержан украинец, собиравший секретные сведения о российском оружии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Туле гражданина Украины, пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.

Украинец, собиравший составляющие гостайну сведения о новейших образцах вооружения и секретной технической документации к ним, был задержан с поличным, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужбой установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - сказали в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж). Следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли других подробностей спецоперации, а также личность задержанного.

По статье о шпионаже задержанному гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы.

Украина Тула ФСБ

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