В Туле задержан украинец, собиравший секретные сведения о российском оружии
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Туле гражданина Украины, пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.
Украинец, собиравший составляющие гостайну сведения о новейших образцах вооружения и секретной технической документации к ним, был задержан с поличным, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Спецслужбой установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", - сказали в ЦОС.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж). Следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.
В спецслужбе не раскрыли других подробностей спецоперации, а также личность задержанного.
По статье о шпионаже задержанному гражданину Украины грозит до 20 лет лишения свободы.