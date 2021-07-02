Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин использует синонимичные определения, называя украинский народ "единым" по отношению к русским, а белорусский - "братским", сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский журналист обратил внимание Пескова, что президент РФ Владимир Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы". На вопрос являются ли эти определения синонимами, Песков ответил: "Это синонимы".

"Мы с вами один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один", - сказал Песков.

"Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать на Украине, но народ все равно един", - добавил он.

На уточняющий вопрос, нет ли у РФ желания разместить российский флаг на Украине, Песков ответил: "У нас нет желания разместить российский флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одни народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг - ИФ)".

"Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие словам, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой и сказал, что украинцы и россияне не являются одним народом, хотя у них есть общая часть истории и общие трагедии.

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ", - сказал Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее Владимир Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины является недружественным России, однако он не считает таковым украинский народ. "Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного - мы единое целое. А вот руководство, сегодняшнее руководство, явно недружественное нам - это совершенно очевидно", - сказал Путин 30 июня в ходе "Прямой линии".