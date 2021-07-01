Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Украинцы и россияне не являются одним народом, хотя у них есть общая часть истории и общие трагедии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на прозвучавшие накануне высказывания президента РФ Владимира Путина.

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ", - сказал Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, по его словам, у украинцев и россиян "есть много общего": "У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии".

По словам главы государства, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".

"Возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами", - отметил Зеленский.

"Цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины. "Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", - сказал он.

Комментируя слова президента России об "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал их "навязчивой идеей". "Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Sea Breeze" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно. Потому что это про исторический выбор Украины", - добавил президент.

"Но еще раз повторю: ключевое - субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, "почему, по его мнению, тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию официальной Москвы", президент ответил, что "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает". "Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - подчеркнул он.

Что касается тезиса президента РФ о "внешнем управлении" Украины, то, по словам Зеленского - это "чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России". "Потому что в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - заявил он.

Недавний саммит США-Россия, как считает Зеленский, показал, что "вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов, как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда". "Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции. Это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась", - подчеркнул он. "У нас в стране, кстати, очень популярна фраза "ничего об Украине без Украины". Вот именно так и работает наше государство сейчас", - добавил президент.

"События, происходящие на глобальной политической арене, это только доказывают. Более того, уже 12 июля состоится моя личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом", - сообщил Зеленский.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", - отметил он.

Зеленский заявил, "если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины". "Мы прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины. (...) Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий", - сказал он, напомнив о "волне искреннего интереса со стороны россиян, которая возникла сразу после его предложения президенту России встретиться и найти путь к миру".

"Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России - вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей", - сказал президент.

По его словам, "если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что тема для разговора действительно есть". "Не о мифах, а о реалиях", - отметил Зеленский.

Путин об Украине

Накануне Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины является недружественным России, однако он не считает таковым украинский народ. "Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного - мы единое целое. А вот руководство, сегодняшнее руководство, явно недружественное нам - это совершенно очевидно", - сказал Путин 30 июня в ходе "Прямой линии".

Он также заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России. "Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать", - заявил Путин.

Президент РФ также заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью "отдал страну под внешнее управление", а "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже". "Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", - добавил он.