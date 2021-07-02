Боец ММА Тарасов стал фигурантом уголовного дела о драке на вокзале Петербурга

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Участник боев без правил Артём Тарасов сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с дракой на Московском вокзале Петербурга, которая произошла в апреле этого года.

"Уведомили, что на меня завели дело по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - ИФ). Потерпевший заявил, что я его избил", - сказал Тарасов "Интерфаксу" в пятницу.

Комментарием правоохранительных органов по этому поводу агентство пока не располагает.

Участники боев без правил Тарасов и Никита Солонин были задержаны на Московском вокзале Петербурга в апреле. По версии полиции, они в нетрезвом состоянии в поезде "Москва-Санкт-Петербург" нецензурно ругались и оскорбляли другого пассажира. Позже, уже на платформе петербургского вокзала, один из зачинщиков конфликта якобы ударил этого пассажира по лицу.

Как уточнял в инстаграме Тарасов, с заявлением в полицию после инцидента обратился директор Северо-Западного регионального центра ОАО "АльфаСтрахование" Андрей Сорокин, обвинивший Тарасова и Солонина в развязывании драки в поезде.

В связи с инцидентом было возбуждено административное производство по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В отношении Солонина было также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).