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Двух бойцов ММА задержали за драку на Московском вокзале Петербурга

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали на Московском вокзале Петербурга двух нетрезвых пассажиров, приехавших из Москвы. В поезде они устроили конфликт, а на платформе один из них ударил по лицу еще одного пассажира, сообщили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западу.

Имена участников инцидента в управлении не назвали.

Вечером во вторник о своем задержании на Московском вокзале Петербурга сообщил в инстаграме боец ММА Артем Тарасов. Он добавил, что с ним был задержан его приятель, также боец ММА Никита Солонин. По словам Тарасова, их задержали по жалобе директора Северо-Западного регионального центра ОАО "АльфаСтрахование" Андрея Сорокина, который обвинил Тарасова и Солонина в развязывании драки в поезде "Москва-Санкт-Петербург". Тарасов отрицает, что они с другом были инициаторами конфликта.

В полиции сообщили, что во вторник вечером начальник поезда, прибывающего на Московский вокзал, сообщил в полицию, что в поезде драка. На место поехали сотрудники транспортной полиции. Разобравшись в ситуации они задержали двух жителей Петербурга 1990 и 1993 года рождения.

По версии следствия, они ехали в поезде пьяными, ругались матом и оскорбляли еще одного пассажира, а уже на платформе один из них ударил этого пассажир по лицу.

Задержанных доставили в дежурную часть и оставили в камере до вытрезвления. По факту происшествия проводится проверка.

ММА МВД Петербург Москва РЖД Артем Тарасов Никита Солонин Андрей Сорокин АльфаСтрахование

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