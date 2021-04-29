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В Петербурге завели уголовное дело после инцидента с бойцами ММА

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из участников потасовки на Московском вокзале Петербурга, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Западу.

Производство ведется по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фигурантом дела является житель Петербурга 1993 года рождения. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности его приятеля 1990 года рождения, также участвовавшего в конфликте, будет решен после судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить, насколько серьезные повреждения получил пострадавший в потасовке мужчина.

Как сообщалось, вечером 27 апреля двое нетрезвых жителей северной столицы в поезде "Москва-Санкт-Петербург" выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира. Позже на платформе Московского вокзала один из зачинщиков конфликта ударил этого пассажира по лицу. В связи с инцидентом возбуждено административное производство по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В полиции не уточняли имен участников инцидента.

Между тем в 27 апреля о своем задержании на Московском вокзале Петербурга сообщал в инстаграме 30-летний боец ММА Артем Тарасов. Вместе с ним, по его словам, был задержан и 27-летний участник боев без правил Никита Солонин. Тарасов уточнял, что их задержали после жалобы директора Северо-Западного регионального центра ОАО "АльфаСтрахование" Андрея Сорокина. Последний, по словам бойца ММА, обвинил его и Солонина в развязывании драки в поезде "Москва-Санкт-Петербург".

Петербург МВД

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