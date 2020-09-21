TUI Group потребовался 1 млрд евро для выживания

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший туроператор Европы, германская TUI Group запланировала продажу акций, чтобы привлечь до 1 млрд евро. Деньги нужны компании, чтобы выжить в условиях спада продаж из-за коронавируса, сообщает портал Marine Link.

Кроме того, туроператору вновь может помочь правительство Германии. Как ожидается, владеющий 25% акций TUI российский миллиардер Алексей Мордашов также будет инвестировать в спасение компании. Вопрос об этом будет решен в ближайшие недели.

В III финансовом квартале TUI отчиталась о чистом убытке 1,424 млрд евро ($1,67 млрд) против прибыли 22,8 млн евро годом ранее, а также о падении выручки на 98,5%.

Правительство Германии выделило TUI кредит на $3 млрд евро. В свою очередь TUI в августе заявила, что рассматривает возможность привлечения нового капитала от акционеров или продажи части бизнеса, чтобы сократить долг.