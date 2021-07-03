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Жильцов горевшего дома на Кубани временно разместили в санаториях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Жильцы многоэтажного дома, кровля которого загорелась ночью в субботу в Горячем Ключе (Краснодарский край), будут временно размещены в близлежащих санаториях, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Администрацией муниципального образования развернуто два пункта временного размещения на 100 и 200 мест. На месте пожара организован пункт регистрации для жителей дома", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления для выяснения причин и обстоятельств возгорания.

Ранее сообщалось, что практически в полночь субботы в Горячем Ключе загорелась кровля многоквартирного пятиэтажного дома. Примерно через пол часа пожарные локализовали возгорание на площади 400 кв. м. Из дома эвакуировали порядка 100 человек. В 02:12 мск пожар был полностью ликвидирован.

Краснодарский край Горячий Ключ

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