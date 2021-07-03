Пожар в многоэтажке кубанского Горячего Ключа полностью ликвидировали

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание кровли пятиэтажного жилого дома в городе Горячий Ключ (Краснодарский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Полная ликвидация пожара объявлена в 02:12 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара было привлечено 72 человека и 22 единицы техники в том числе четыре ствола "Дельта".

Ранее сообщалось, что практически в полночь субботы в Горячем Ключе загорелась кровля многоквартирного пятиэтажного дома. Примерно через пол часа пожарные локализовали возгорание на площади 400 кв.м. Из дома эвакуировали порядка 100 человек.