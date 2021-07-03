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В кубанском Горячем Ключе загорелась пятиэтажка

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожарные работают на месте возгорания кровли пятиэтажного жилого дома в городе Горячий Ключ (Краснодарский край), жильцы эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о возгорании поступило в 23:57 мск. По прибытию к месту первых подразделений было установлено, что произошло возгорание кровли в жилом 5-этажном доме на площади 400 кв. м. Эвакуированы 100 человек, развернут штаб пожаротушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время удалось локализовать возгорание. Пожарные работают по повышенному рангу.

Краснодарский край Горячий Ключ

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