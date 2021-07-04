В России за сутки выявлено более 25,1 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Еще 25 142 заражений коронавирусной инфекцией выявлено в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За минувшие сутки в РФ число заболевших коронавирусом увеличилось и подошло к значениям начала года - соотносимые данные были 2-3 января, но в тот период начался спад заболеваемости, в настоящий момент наблюдается ежедневный рост новых случаев.

В стране за сутки от коронавируса скончались 663 пациента, наибольшее число в Москве - 111 и в Санкт-Петербурге - 104. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 137 925.

Поправились и выписаны 5,068 млн пациентов, в том числе 15 484 за минувшие сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 7624. В Московской области зарегистрированы 2 696 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 784.

Всего в России за пандемию зафиксировано 5 млн 610 941 случай коронавирусной инфекции.