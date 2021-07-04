Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве растёт второй день подряд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Еще 7 624 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, второй день подряд отмечается рост этого показателя в городе, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 7 446 случаях инфицирования.

За сутки коронавирус привел к смерти 111 человек в городе. С начала пандемии скончались 22 895 москвичей. Таким образом, в воскресенье не было достигнуто очередное максимальное значение этого показателя, но смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

Выздоровели от заболевания за сутки 5 747 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 182 540 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 июля составляет 1 млн 387 775.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.