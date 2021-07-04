Ливни в Крыму подтопили психоневрологический интернат

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Психоневрологический интернат подтопило в воскресенье в Бахчисарайском районе Крыма из-за ливня, сообщили журналистам в МЧС республики.

По информации спасателей, пока необходимости в эвакуации нет.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил журналистам, что в районе популярного у туристов пещерного города Эски-Кермен заблокировано шесть машин. Сейчас их эвакуируют.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что несколько улиц вновь подтоплены в городе, в котором еще не завершили ликвидацию последствий последних ливней

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник.

4 июля ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: в селе Соколиное сошел сель, подтоплено одно частное домовладение, в селах Куйбышево и Голубинка также пострадали несколько домовладений, из-за выхода из берегов двух рек есть угроза подтоплений в Зеленовском и Голубинском поселениях.

С 17 июня в Крыму действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.