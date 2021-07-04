Эвакуация жителей подтопленных домов началась на юго-западе Крыма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов одного из сел Бахчисарайского района Крыма, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин.

По его словам, подтоплено более 50 частных домовладений. Он призвал всех жителей района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки.

Между тем дежурный синоптик гидрометцентра республики сообщил "Интерфаксу", что до 70 мм осадков выпало с ночи в Бахчисарайском районе Крыма, где подтопило несколько сел.

Согласно данным метеостанции района, которая находится в поселке Почтовое, июльская норма осадков для региона составляет 49 мм.

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник.

В воскресенье, 4 июля, ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и частные домовладения в ряде сел. Кроме того, несколько улиц вновь подтоплены в Ялте.