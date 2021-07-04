Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 04.07В России 5 610 941+25 142В мире 183 459 394+375 056

Эвакуация жителей подтопленных домов началась на юго-западе Крыма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов одного из сел Бахчисарайского района Крыма, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин.

В РоссииЛивни в Крыму подтопили психоневрологический интернатЧитать подробнее

По его словам, подтоплено более 50 частных домовладений. Он призвал всех жителей района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки.

Между тем дежурный синоптик гидрометцентра республики сообщил "Интерфаксу", что до 70 мм осадков выпало с ночи в Бахчисарайском районе Крыма, где подтопило несколько сел.

Согласно данным метеостанции района, которая находится в поселке Почтовое, июльская норма осадков для региона составляет 49 мм.

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник.

В воскресенье, 4 июля, ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и частные домовладения в ряде сел. Кроме того, несколько улиц вновь подтоплены в Ялте.

С 17 июня в Крыму действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.

Наводнение в Крыму

10
ЯлтаКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчь
Ялта
Крым

Новости по теме

Новости

Утечка серной кислоты произошла на химпредприятии в Тольятти

Ливни вызвали сель в Крыму

Ливни вызвали сель в Крыму

Вертолет потерпел крушение в КБР во время сельхозработ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 25,1 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено более 25,1 тыс. новых случаев коронавируса

Транзитный рейс Singapore Airlines сел в "Домодедово" из-за инсульта стюарда

Что произошло за день: суббота, 3 июля

Вдова отравленного самарского банкира Пузикова найдена мертвой

Явлинский не будет баллотироваться в депутаты Госдумы

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ

Крыша предприятия "Алтайский бройлер" загорелась на Алтае

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');