Эвакуация жителей подтопленных домов началась на юго-западе Крыма
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов одного из сел Бахчисарайского района Крыма, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин.
По его словам, подтоплено более 50 частных домовладений. Он призвал всех жителей района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки.
Между тем дежурный синоптик гидрометцентра республики сообщил "Интерфаксу", что до 70 мм осадков выпало с ночи в Бахчисарайском районе Крыма, где подтопило несколько сел.
Согласно данным метеостанции района, которая находится в поселке Почтовое, июльская норма осадков для региона составляет 49 мм.
В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник.
В воскресенье, 4 июля, ливни идут почти во всех регионах полуострова. Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и частные домовладения в ряде сел. Кроме того, несколько улиц вновь подтоплены в Ялте.
С 17 июня в Крыму действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.