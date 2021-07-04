Ливни вызвали сель в Крыму

Последствия июньских ливней в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Частные домовладения и подвалы многоквартирных домов затоплены в нескольких районах Крыма в результате ливней, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.

Глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова заявила журналистам, что есть угроза подтопления двух сельских поседений из-за выхода из берегов рек.

На место выехали вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, написал в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

Судя по фото и видео из соцсетей, дожди идут почти во всех регионах полуострова: в некоторых населенных пунктах дороги превратились в реки.

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник, прогнозируется подъем уровня рек. В храмах запланировали молебны об избавлении от стихийных бедствий.

С 17 июня в Крыму действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.