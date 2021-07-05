Власти Удмуртии намерены объявить режим ЧС из-за аномальной жары

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии в ближайшее время намерены объявить режим ЧС из-за наблюдавшейся в регионе в июне аномальной жары, сообщила вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова журналистам в понедельник.

"Я уверена в том, что необходимо объявлять режим на территории всей Удмуртской Республики. (. . .) Мы работаем над тем, чтобы зафиксировать чрезвычайную ситуацию почвенной засухи", - сказала Абрамова.

Она отметила, что по существующим нормам для установления данного режима необходимо фиксировать почвенную и атмосферную засуху в течение трех декад. В настоящее время этим требованиям удовлетворяет ситуация только в двух южных районах республики - Селтинском и Сюсминском, но Минсельхоз Удмуртии будет добиваться введения режима ЧС во всем регионе. По ее словам, все необходимые согласования для этого уже пройдены, нужна только справка от республиканского Гидрометцентра.

"У нас, к счастью, пока ситуация не как уровень 2010 года, когда, вы помните, земля трескалась, но сейчас еще и не конец июля. Поэтому ожидать можно всякое", - добавила Абрамова.

Она уточнила, что даже прошедшие в выходные дожди не повлияли на ситуацию. По ее словам, у производителей сельхозтоваров в Удмуртии ожидаются проблемы с концентратами и объемистыми кормами. При этом, благодаря запасам кормов в хозяйствах, в сложившейся ситуации их хватит до февраля.

"Наша потребность в целом по Удмуртской Республике с учетом кормов и с учетом семенного фонда - на уровне 580-600 тыс. тонн. Я очень надеюсь, что этот объем мы соберем, хотя, конечно, хозяйствам уже сейчас нужно будет искать семена", - сказала Абрамова.

Она отметила, что власти республики уже начали поиски возможных поставщиков объемистых кормов за пределами региона. По ее словам, придется также искать семена на посев, так как то семенное зерно, которое получится собрать, будет неудовлетворительного качества.

Абрамова сообщила также, что из-за установившейся в июне аномальной жары пострадало и животноводство. Продуктивность производства молока в республике на сегодня составляет 19,3 литра на корову, что значительно ниже уровня прошлого года. "За последние две недели мы теряем в пределах, наверное, 80-100 тонн в сутки молока в реализацию на Удмуртию. (. . .) Мы недополучаем молока на сумму 2 млн 600 тыс. рублей по республике ежедневно", - сказала она.

Глава Минсельхоза Удмуртии уточнила также, что в соответствии с законодательством на компенсации в случае ЧС могут претендовать только те компании, которые застраховали свои посевы - таких в регионе всего четыре. Но власти республики будут добиваться поддержки и для других хозяйств.

Ранее, 30 июня, режим ЧС из-за жары был установлен в большинстве районов Татарстана, о планах его введения в центральной части региона сообщали 2 июля также власти Оренбургской области.