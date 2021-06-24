Бизнес в Петербурге за неделю заработал на жаре 25 млн рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спрос на спасающие от жары товары вырос на этой неделе в Санкт-Петербурге к показателям предыдущей недели на 27%, следует из исследования Банка ВТБ.

Петербургские ритейлеры заработали почти 25 млн рублей на продаже вентиляторов, кондиционеров, шляп, прохладительных напитков и мороженом из-за аномально высокой температуры в Петербурге на этой неделе.

Наиболее востребованными среди товаров оказались климатическая техника. Вентиляторы приобретали в 3,4 раза чаще обычного. В общей сложности, торговые сети продали петербуржцам вентиляторов на 5,8 млн рублей.

В свою очередь магазины заработали на кондиционерах 4,3 млн рублей, что в 3,2 раза больше, чем неделей ранее.

"Жара в центральной части России бьет исторические рекорды и совпала с изменением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Поэтому о покупке домой кондиционеров и вентиляторов задумались многие из тех, кто перешел на удаленный режим работы и днем находится дома, соответственно, спрос на климатическую технику кратно увеличился" - приводит слова начальника управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимира Турчина пресс-служба.

Мороженное и напитки принесли ритейлерам 7,8 млн рублей и 6 млн рублей, соответственно.

Остальные средства торговые компании получили на продаже головных уборов.

На покупку шляп за 7 дней было направлено более 800 тыс. рублей – на 22% больше, чем неделей ранее.

В минувшую субботу в северную столицу пришла аномальная жара: погода пять дней подряд била температурные рекорды. Накануне столбики термометров достигли плюс 35,9 градусов, что является максимальным значением июня и июля за всю историю метеонаблюдений.