Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Бизнес в Петербурге за неделю заработал на жаре 25 млн рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спрос на спасающие от жары товары вырос на этой неделе в Санкт-Петербурге к показателям предыдущей недели на 27%, следует из исследования Банка ВТБ.

Петербургские ритейлеры заработали почти 25 млн рублей на продаже вентиляторов, кондиционеров, шляп, прохладительных напитков и мороженом из-за аномально высокой температуры в Петербурге на этой неделе.

Наиболее востребованными среди товаров оказались климатическая техника. Вентиляторы приобретали в 3,4 раза чаще обычного. В общей сложности, торговые сети продали петербуржцам вентиляторов на 5,8 млн рублей.

В свою очередь магазины заработали на кондиционерах 4,3 млн рублей, что в 3,2 раза больше, чем неделей ранее.

"Жара в центральной части России бьет исторические рекорды и совпала с изменением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Поэтому о покупке домой кондиционеров и вентиляторов задумались многие из тех, кто перешел на удаленный режим работы и днем находится дома, соответственно, спрос на климатическую технику кратно увеличился" - приводит слова начальника управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимира Турчина пресс-служба.

Мороженное и напитки принесли ритейлерам 7,8 млн рублей и 6 млн рублей, соответственно.

Остальные средства торговые компании получили на продаже головных уборов.

На покупку шляп за 7 дней было направлено более 800 тыс. рублей – на 22% больше, чем неделей ранее.

В минувшую субботу в северную столицу пришла аномальная жара: погода пять дней подряд била температурные рекорды. Накануне столбики термометров достигли плюс 35,9 градусов, что является максимальным значением июня и июля за всю историю метеонаблюдений.

Петербург

Новости

Гуцериев решил покинуть совет директоров Русснефти после санкций ЕС

Гуцериев решил покинуть совет директоров Русснефти после санкций ЕС

ФТС РФ возбудила дело против IKEA за недоплату пошлин на 1 млрд руб.

Йеллен допустила угрозу дефолта США при отказе повысить потолок госдолга

Йеллен допустила угрозу дефолта США при отказе повысить потолок госдолга

РФ заберет у металлургов свыше 160 млрд руб. через пошлины

РФ заберет у металлургов свыше 160 млрд руб. через пошлины

Минэкономразвития предложило временные экспортные пошлины на цветмет

"Газпром" объявил новую оценку​​​​​​​ цены экспорта в Европу в 2021 году

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');