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В Курске из-за аномальной жары начались перебои с водоснабжением

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Потребление воды в Курске из-за аномальной жары возросло в два раза, из-за высокой нагрузки на городскую систему в удаленных районах возникают перебои с водоснабжением, сообщила пресс-служба администрации города.

"Недостаток воды в многоквартирных жилых домах, в индивидуальных домовладениях связан с увеличением гидравлического сопротивления в трубопроводах (...) Таким образом, домовладения, наиболее удаленные от места подачи питьевой воды и высокорасположенные по отношению к другим улицам, испытывают недостаток в холодной воде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на все задействованные мощности водозаборов и насосных станций, компенсировать водопотребление, возрастающее с каждым днем, становится сложнее.

"Уровень воды в резервуарах насосных станций резко падает. Если уровень воды опустится до критически низкого, насосы будут работать вхолостую и произойдет автоматическое отключение", - отмечают в администрации.

Для разрешения сложившейся ситуации специалисты "Курскводоканала" регулируют гидравлический режим для перераспределения объема воды и увеличения ее подачи потребителям.

В администрации не исключают временных отключений подачи воды из-за высокой нагрузки на систему водоснабжения.

Курск

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