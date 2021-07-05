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Задержан четвертый подозреваемый в нападении на активиста в связи с жалобой Путину

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала четвертого подозреваемого в нападении на жителя Тамбовской области, который подготовил обращение на "прямую линию" с президентом РФ.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала четвертого подозреваемого в совершении нападения 1 июля на жителя села Березовка Сосновского района, в результате которого он получил телесные повреждения", - сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, трое других подозреваемых, жители города Мичуринска, были задержаны 3 июля. Все трое заключены под стражу.

По данным полиции, 1 июля в дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району обратился житель села Березовка и сообщил, что неизвестные напали на его отца. Предварительно установлено, что мужчины встретили потерпевшего у его дома, нанесли три ножевых ранения, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль запросит информацию в МВД по поводу нападения на тамбовского активиста, подготовившего обращение на "прямую линию" с президентом с просьбой не допустить строительства мусорного полигона.

"Мы действительно видели эти сообщения и, конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об этом нападении.

По данным местных СМИ, активист вместе с жителями села подготовил обращение на "прямую линию" президента РФ с просьбой не допустить строительства мусорного полигона рядом с их домами. С ним связались из редакции "прямой линии" и попросили быть готовыми выйти в эфир. Однако в день "прямой линии" на территории сельсовета был отключен интернет.

Тамбовская область

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