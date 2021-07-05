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Ураган повредил пять автомобилей и крышу многоэтажки в Сочи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС восстанавливают жизнеобеспечение пострадавших от стихии домов в Сочи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в понедельник, из-за дождей с сильным ветром (с порывами до 23 метров в секунду) было повалено множество деревьев, которые повредили пять частных автомобилей.

"Работы по ликвидации (последствий стихии - ИФ) проводились муниципальными службами", - сообщает пресс-служба.

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Кроме того, пострадала кровля восьмиэтажного жилого дома на площади 104 кв. м и было частично нарушено электроснабжение Адлерского района, где проживает до 5 тыс. человек, отмечает пресс-служба.

Также в понедельник была подтоплена автодорога в микрорайоне Голубые дали Адлерского района. Ливневые коллекторы открыты, вода частично уходит. Движение на автодороге восстановлено.

"В Лазаревском районе в населенном пункте Наджиго в результате переувлажнения почвы на дорогу местного значения сошла грязе-каменная масса объемом 25-40 м куб. Организована работа по расчистке. Дорога не перекрыта. Жизнеобеспечение не нарушено", - говорится в сообщении.

Спасатели работают в режиме чрезвычайной ситуации, организована работа оперативных штабов.

Всего для ликвидации последствий буйства стихии в Сочи привлечены 742 человека и 329 единиц техники, в том числе от МЧС России - 236 человек и 74 единиц техники, отмечает пресс-служба.

Между тем, принесший ураган циклон перемещается на территорию Туапсинского района с последующим ослаблением воздействия.

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сочи МЧС Краснодарский край

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